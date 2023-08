Erechim vai promover feirão com 1 mil empregos em setembro

A Prefeitura de Erechim irá promover mais um Feirão do Emprego no dia 16 de setembro, das 8h às 14h no Ginásio do Colégio Estadual Haidée Tedesco Reali. Essa será a segunda edição neste ano e a quarta edição em dois anos

A expectativa da organização é que sejam oferecidas em torno de 1 mil vagas de trabalho por 24 empresas da indústria, comércio e serviços que se credenciaram, além da captação de currículos para futuras efetivações. Também serão realizadas pré-inscrições para cursos de qualificação, mateada com erva-mate Cristalina, Secretaria Municipal de Assistência Social, com o CRAS Itinerante, participação do FGTAS/Sine de Erechim com encaminhamentos para vagas e auxilio com o aplicativo da Carteira Digital e minicursos.

"Após a abertura oficial do Feirão do Emprego, teremos um workshop aberto ao público a fim de explanar as ações e atividades que estão sendo realizadas em nível estadual", comenta a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Berenice Didoné.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Emerson Schelski, diz que o feirão pretende ajudar a qualificar e completar os quadros funcionais das empresas do município. "As empresas de Erechim estão em constante busca por mão de obra, por isso, realizamos mais um feirão, a fim de ajudar as empresas e principalmente as pessoas que querem se colocar ou recolocar no mercado de trabalho. Em dois anos, esse já será o quarto feirão e esperamos ajudar a alavancar o mercado profissional", destaca o secretário.