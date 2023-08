Prefeitura de Gravataí começa mudança para antigo prédio da Ulbra

A prefeitura de Gravataí começou a se transferir para o novo centro administrativo municipal. Nesta quinta-feira (24), o Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-prefeito, Protocolo Central e Diretoria de Comunicação Social passam a funcionar nos prédios do campus da Ulbra, adquiridos recentemente pelo município.

O acordo, formalizado pelo prefeito Luiz Zaffalon com a Aelbra, mantenedora da Ulbra renderá economia anual de até R$ 4,2 milhões com aluguéis. , permitirá a transferência das estruturas públicas do município e, ao mesmo tempo, garantirá a manutenção das atividades de ensino da universidade. O investimento de R$ 21,7 milhões na compra da área de 42,8 mil metros quadrados (14,2 mil metros quadrados de área construída e 7 mil metros quadrados de estacionamento)

"A mudança das estruturas da prefeitura faz parte de um planejamento de longo prazo e trará vários benefícios ao município. O cidadão encontrará no mesmo local todos os serviços municipais, o que diminuirá deslocamentos e nos permitirá melhorar o atendimento com a equipe concentrada. O prédio tem ginásio, auditório e espaço para atividades culturais que serão utilizados pela população, além de acessibilidade total e PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndios). Do ponto de vista de custos, teremos praticidade e grande economia com aluguéis que deixarão de ser pagos", avalia o prefeito.

Além do espaço do centro administrativo, a prefeitura destinará parte do local para escolas e centros culturais, além de espaços para grandes feiras e eventos para o município. O ginásio ainda permitirá a realização de atividades esportivas e apresentações. De forma paralela à ocupação dos prédios pela prefeitura, um espaço será cedido à Ulbra para que mantenha as atividades ao longo deste ano.

O acordo entre município e Ulbra começou quando a administração procurou a direção da universidade, em função do contexto de reorganização operacional, para garantir a continuidade das atividades para os alunos e, também, encontrar uma nova estrutura para centralizar e qualificar os serviços prestados à população. Nas próximas semanas, Luiz Zaffalon anunciará o cronograma das próximas secretarias e departamentos que serão transferidos para o novo espaço do município, localizado na avenida Itacolomi, no bairro São Vicente. De forma temporária, a prefeitura disponibilizará transporte para o cidadão entre o prédio atual e o novo.