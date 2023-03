Gravataí e Ulbra fecham acordo sobre o campus São Vicente

As estruturas administrativas da prefeitura de Gravataí serão transferidas para o campus da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), na avenida Itacolomi, no bairro São Vicente. O acordo foi fechado entre a prefeitura e a Associação Luterana do Brasil (Aelbra - mantenedora da Ulbra). Além da presença do município no campus da Universidade, está garantida a manutenção das operações de ensino. O acordo foi oficializado na sexta-feira (24) entre o prefeito Luiz Zaffalon e o diretor do campus, Daniel Brum.

O decreto referente à parceria envolvendo a área na avenida Itacolomi, no bairro São Vicente, foi publicado em edição extra do Diário Oficial. Para desapropriação da área, o município investirá R$ 21,7 milhões - valor inferior a outras alternativas de sede avaliadas pela prefeitura para aquisição ou construção de uma sede administrativa. A estimativa com a economia gerada somente com o fim dos aluguéis pagos pela gestão municipal será de cerca de R$ 2 milhões por ano.

O espaço no bairro São Vicente possui 42,8 mil metros quadrados, com 14,2 mil metros quadrados de área construída. O município deve começar a transferir o gabinete do prefeito e as primeiras estruturas das secretarias a partir de abril. Simultaneamente, um espaço será cedido à Ulbra para que mantenha as atividades ao longo deste ano.

Na avaliação de Zaffalon, o acordo trará diversos benefícios ao município. "A iniciativa faz parte de um planejamento a longo prazo, que reforça a vocação de Gravataí como um polo estadual de desenvolvimento e de inovação. É um acordo que permite manter as atividades de Ensino Superior, com possibilidade de ampliação e melhor aproveitamento da estrutura — seja pelos alunos, seja pelo cidadão", destaca. Além do espaço do centro administrativo, a prefeitura destinará parte do local para escolas e centros culturais, além de espaços para grandes feiras e eventos para o município.

Brum disse que o projeto iniciado em Gravataí poderá ser replicado nas outras unidades da Ulbra. "O plano de reorganização operacional tem por objetivo acabar com a subutilização de espaços e proporcionar ambientes mais eficientes, sustentáveis, modernos, viáveis economicamente e com melhor acessibilidade para a comunidade escolar", explicou. De acordo com Brum, a adequação dos espaços físicos deve gerar economia e ampliar a capacidade de investimentos em melhorias do ensino ofertado pela Ulbra, sem prejuízo ao calendário acadêmico, que segue normal.

Segundo Zaffalon, o foco do município foi garantir a continuidade das atividades para os alunos em Gravataí e, por outro lado, encontrar uma nova estrutura para centralizar e qualificar os serviços prestados pela prefeitura a comunidade em uma só área, com economia, praticidade e de forma planejada. "Gravataí é um município que investe e se desenvolve e, por isso, a manutenção e a qualificação do ensino superior é importante para a economia, para a formação de mão de obra especializada e para gerar emprego e atrair investimentos", acrescentou o prefeito de Gravataí.