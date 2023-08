Festa do Moranguinho completa 20 edições em Bom Princípio

houve o adiamento da edição de 2021 para 2022 a partir de 6 de setembro, um público superior ao da edição passada, quando 170 mil pessoas circularam pelo Parque Municipal. A cidade de Bom Princípio vai sediar, pelo segundo ano consecutivo, a Festa do Moranguinho. Tradicionalmente, a festividade ocorre de forma bianual, mas, por conta da pandemia,. Agora, com o calendário retomado, o município do Vale do Caí se prepara para receber,, um público superior ao da edição passada, quando 170 mil pessoas circularam pelo Parque Municipal.

Em visita ao Jornal Cidades, o prefeito Fábio Persch revelou a expectativa da cidade por ter o evento em dois anos consecutivos - ainda que descarte, no futuro, que isso possa ocorrer novamente de forma deliberada. Para ele, a 20ª edição é marcante, por completar um ciclo da mais tradicional festividade do município e, consequentemente, valorizar os produtores locais. "Nós percebemos que há, inclusive, um aumento no preço final do morango por conta da Festa. É uma mobilização geral. A maioria da festa é feita por voluntários e isso ajuda a termos um bom resultado", explica.

O sucesso do morango em Bom Princípio pode ser explicado por números. Em 2023, os produtores plantaram quase 1,2 milhão de quilos da fruta. Foram 161.450 novas plantas, ou seja, um incremento de 20% em relação à 2022.

A expectativa da colheita em 2023 é de 201 mil quilos a mais do que no ano passado - acima de 1 milhão de quilos. Isso se dá, pelo aumento de plantas, mas também pela adaptação da cultivar Fronteiras ao clima de Bom Princípio, que permitiu que o morango cultivado no solo, ampliasse sua janela de colheita em mais de 60 dias. Além disso, os produtores que fazem a venda direta, ou tem contato com os consumidores, relatam que estes preferem o morango cultivado no solo, pois é mais saboroso em relação ao produzido em substrato.

Em relação aos produtores, a produção de morango em Bom Princípio é hegemonicamente familiar, com 143 agricultores familiar ligados à cadeia produtiva do morango. Fora isso, a produção de morango de Bom Princípio, gera cerca de 90 empregos ligados diretamente a produção e colheita da fruta.

Toda a produção de morangos de Bom Princípio é escoada para regiões do Rio Grande do Sul. Principalmente, para as regiões metropolitanas de Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Cruz do Sul.

O presidente da organização da Festa do Moranguinho, André Luiz Kercher, comentou sobre o impacto da festa em outros setores da economia local. "Restaurantes, postos de gasolina, hotéis, dentre outros, são beneficiados pelo movimento. Vemos pessoas de outras regiões virem pra cá e, se formos analisar o público da edição passada, representa mais de 10 vezes a nossa população normal", conta.

Além da tradicional fruta em suas variadas apresentações - sobretudo, em doces, a Festa do Moranguinho reserva shows nacionais, apresentações culturais e seminários sobre o cultivo do morango. Os ingressos são comercializados de forma separada - para entrar no parque e para os shows - e há dias com entrada gratuita, como na abertura, no dia 6/9. A programação ocorre sempre aos fins de semana, feriados (Independência do Brasil e Revolução Farroupilha) e vésperas destes. Detalhes sobre a programação podem ser conferidos no site do evento (festadomoranguinho.com.br).