Festa do Moranguinho tem início no feriado em Bom Princípio

Festa Nacional do Moranguinho A cidade de Bom Princípio recebe, no feriado da Independência, nesta quarta-feira (7), a 19ª edição da. Depois de um período sem atividades em função da pandemia, a festa retorna ao parque municipal até 25 de setembro, trazendo grandes atrações.

a importância da fruta para a economia local Com shows, gastronomia, num evento que valoriza as inovações e se renova. Entre as novidades, estão as renovações de ambientes no interior do parque municipal que visam melhor receber os mais de 120 mil visitantes aguardados ao longo da festa. A festa exalta

O morango ganha protagonismo em todos os momentos da festa. No que tange o agronegócio, 121 expositores estarão presentes no evento com amostras da fruta. Serão apresentadas 10 variedades de morango expostas em ambiente climatizado, sendo oito delas para avaliação e julgamento.

Durante a programação da festa, deverão ocorrer ainda seminários integrados que objetivam trazer para o debate, discussões como estratégias de gestão, produção, sucessão rural, agricultura familiar entre outros temas relacionados ao agronegócio. Além disso, uma feira multissetorial acontece nas dependências do parque apresentando os produtos e serviços das empresas locais e da região aos visitantes.

Os visitantes também podem comprar a fruta in natura para levar para casa. "Estamos muito felizes e gratificados com a concretização de mais um evento. Especialmente, nesse momento tão especial para todos nós de retomada, na valorização dos nossos produtores, nessa grande beleza que a natureza nos concede, celebrando o trabalho e os frutos da nossa terra - o morango", adianta Bernardo Oliveira Rodrigues presidente da 19ª Festa Nacional do Moranguinho.

A Festa do Moranguinho também separa um espaço generoso para shows. Nomes como Alok, Jorge e Mateus, Wesley Safadão e Roupa Nova estarão no palco. Ainda ocorrem espetáculos de dança, coral, orquestras, música tradicional gaúcha, bandas de rock, bandinhas alemãs, teatro e ainda um lançamento literário, atendendo diversos públicos e estilos.

Para a abertura, o ingresso é gratuito até às 14h - depois disso, o valor será de R$ 10,00. Outros três dias (8, 16 e 17) terão entrada sem custos aos visitantes. Para os shows, a venda é feita à parte.