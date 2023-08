Aeroporto de Caxias do Sul vai ampliar a oferta de voos pela Latam a partir do mês de novembro

O Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, está ampliando a oferta de voos para a comunidade caxiense e regional. A partir do dia 4 de novembro, o terminal terá voos diários para dois destinos, ambos oferecidos pela companhia aérea Latam. Atualmente, a empresa opera apenas um voo diário com destino a São Paulo, via Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em novembro, terá também voos para o Rio de Janeiro.

A partir de novembro, além do voo diário para Guarulhos, que hoje decola às 19h45, a Latam oferta mais um destino, com decolagem prevista para 17h55. Às terças-feiras e aos sábados, a aeronave irá ao Aeroporto Internacional Rio-Galeão, no Rio de Janeiro. Nos demais dias, o voo segue decolando para São Paulo. As passagens para o eixo Caxias do Sul/Rio de Janeiro estão sendo comercializadas desde esta quinta-feira (3).

que em 2023 passou a ser gerido pelo município Maurício Loreto D'Ávila, diretor do terminal,, avalia a nova operação com entusiasmo. Ele afirma que a opção reforça o compromisso do município e das companhias aéreas com a população caxiense. "Estamos atualmente com voos diários da Gol, da Latam e da Azul, todos com conexões, e recebemos mais esta notícia de que a Latam busca ampliar a oferta de destinos a partir de Caxias do Sul. Ficamos bem contentes, pois sabemos que o turismo impulsiona a economia e gera emprego e desenvolvimento às regiões, assim como ocorre em nosso município", avalia.

Além da Latam, o terminal caxiense também oferece voos diários das companhias aéreas Azul e Gol. A Azul possui um voo diário para Campinas, ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Enquanto isso a Gol mantém três saídas diárias de Caxias, aos terminais de Congonhas e Guarulhos, em São Paulo; e ao Rio-Galeão, na cidade do Rio de Janeiro.