Outorga do Aeroporto de Caxias do Sul é repassada ao município

A Secretaria de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, autorizou a outorga do aeroporto Hugo Cantergiani ao município de Caxias do Sul. Até então a outorga era do governo do Estado, que concordou com a transferência em agosto do ano passado.

O secretário de Parcerias Estratégicas, Maurício Batista, responsável pela iniciativa, recebeu a informação na sexta-feira (24). Ele explica que já está com a minuta e agora serão feitos os encaminhamentos legais para assinatura da transferência, o que deve ocorrer nos próximos dias.

O município já tinha a operação e o custo de operação do aeroporto, de cerca de R$ 1 milhão por ano. Porém, a receita anual estimada em cerca de R$ 4 milhões, era do Estado. Com a cedência ao município, além da receita, passa ao município a gestão integral do Hugo Cantergiani.

Além de facilitar a realização de melhorias que proporcionem sobrevida ao aeroporto atual, a transferência da outorga ao município inclui a estrutura nas negociações do futuro aeroporto de Vila Oliva. Também serão analisados os contratos vigentes do aeroporto, porque quando da transferência da outorga, os prestadores de serviços também passarão para o município.