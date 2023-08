Gramado registra recorde de visitantes em julho

O mês de julho teve quebra de recorde para o município de Gramado, sendo o mês de julho mais movimentado da história. Pelas ruas e avenidas da cidade, passaram cerca de 768 mil turistas, representando um aumento de 9,5% em relação ao ano passado. Os números, divulgados pela EGR a partir da movimentação nas rodovias da região, são ainda mais satisfatórios ao somar os sete meses de 2023, até o momento a cidade já recebeu 4.670 milhões de visitantes.

As férias de inverno, o clima do inverno e as programações da Serra Gaúcha explicam esse resultado, de acordo com avaliação feita pela prefeitura. O número agrada o setor,. O secretário de Turismo, Luia Barbacovi, comenta com entusiasmo o resultado: "Esta movimentação em Gramado é fruto de muito trabalho, criatividade e empreendedorismo da nossa comunidade, que tem prazer em atender e receber os turistas.e gratificante para o nosso turismo e economia."