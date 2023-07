Gastos de turistas em Gramado e Canela no inverno serão menores, diz estudo

A alta temporada de inverno na Serra Gaúcha iniciou apresentando redução no tíquete médio dos turistas, além de aumento nas compras online. É o que revelam dados levantados pela Planne, startup que desenvolve soluções de e-commerce para cerca de 100 empresas de Gramado e Canela. Os números da Planne mostram como tem sido o comportamento dos turistas neste início de inverno, sinalizando as tendências para a temporada.

"Mesmo com aumento de 11,7% na procura pelo destino Serra Gaúcha, a temporada de inverno deste ano deve ser 5% menor se comparada ao mesmo período de 2022. O principal motivo para isso é que os turistas estão gastando menos, com redução de aproximadamente 15% no tíquete médio", explica Gregório Nardini, CEO da Planne. Segundo Nardini, a maioria dos estabelecimentos que utilizam as plataformas da empresa para vendas tiveram redução no ticket médio, sendo a mais relevante no segmento de restaurantes tradicionais, com decréscimo de 21,2% no valor médio gasto por compra.

Outro tipo de estabelecimento afetado com a mudança de comportamento do consumidor nesta temporada de inverno são os chamados restaurantes temáticos. "Os restaurantes temáticos tiveram redução de 2,2% no volume de vendas e decréscimo de 6,3% no ticket médio. Isso fez com que os faturamentos médios caíssem em média 8,4%", acrescenta Nardini.

A região Sul segue sendo a principal consumidora da Serra Gaúcha, representando 43,5% do público em junho, com aumento de 10,3% comparado ao ano anterior. Em segundo lugar aparece a região Sudeste, com 31,3% dos turistas e aumento de 3,7% comparado com 2022. "Em praticamente todas as regiões houve aumento na procura pelo destino, com exceção da região Norte, que teve redução de 8,5%", completa Gregório Nardini.