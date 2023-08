Prefeitura de Caxias do Sul rescinde contrato com empresa que faria a revitalização do Largo da Estação Férrea

obra de revitalização do Largo da Estação Férrea. Ela foi a vencedora da licitação para a execução do trabalho, assinou o contrato em fevereiro deste ano, iniciou o processo em meados de março, mas encaminhou pedido de paralisação em junho Foi encerrado nesta semana o acordo da prefeitura de Caxias do Sul com a Efeito Comércio e Construção, de Sapiranga. A empresa era responsável pela. Ela foi a vencedora da licitação para a execução do trabalho, assinou o contrato em fevereiro deste ano, iniciou o processo em meados de março,. Após a análise das alegações da Efeito, o município ainda encaminhou a notificação para a retomada das obras antes de formalizar a rescisão.

Foram executados apenas 2,1% dos 23% previstos para o período de trabalho e os serviços foram pagos pela administração. O projeto total de revitalização teve orçamento de R$ 7,6 milhões, sendo R$ 3,5 milhões pagos com recursos estaduais. Uma das questões para a rescisão contratual teria sido o pedido de revisão dos valores dos insumos usados na obra pela empresa de Sapiranga.

Com o rompimento do contrato com a empresa, o projeto precisará ser novamente licitado pela prefeitura. Conforme o diretor do Escritório de Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Reinaldo Toscan Neto, a previsão é que a documentação esteja pronta para o novo processo até o final de agosto. "Estamos esperando a autorização do Estado para dividir a obra em lotes", argumentou. A revitalização prevê melhorias urbanísticas no entorno da Estação Férrea, criação de concha acústica, praça com fonte de água interativa e deques na rua Augusto Pestana.