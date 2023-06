Empresa paralisa obras do Largo da Estação em Caxias do Sul

A prefeitura de Caxias do Sul afirma ter sido "surpreendida" com o pedido de paralisação da obra de revitalização do Largo da Estação, que estava sendo realizada pela empresa Efeito Comércio e Construções Ltda, de Sapiranga. A empresa foi a vencedora da licitação em fevereiro para execução do trabalho orçado em R$ 7,6 milhões, sendo R$ 3,5 milhões pagos com recursos disponibilizados pelo Programa Avançar no Turismo, do governo do Estado.

Até o momento foram realizados 2,1% dos 23% dos serviços previstos para o período, sendo que os valores referentes ao concluído estão em dia. A empresa venceu a licitação da obra após apresentar proposta dentro do valor orçado pelo município, de R$ 7,6 milhões. O projeto de revitalização da Estação Férrea prevê a criação de concha acústica, praça com fontes de água interativas e decks na rua Augusto Pestana, entre outras melhorias urbanísticas.

Diante do fato, o corpo técnico do município está analisando as alegações da empresa para a paralisação, mas já a notificou para a retomada da obra. Uma das questões seria a revisão dos valores dos insumos usados na obra.

Após o recebimento do documento, a Efeito terá cinco dias para voltar aos trabalhos. Caso isso não ocorra, a prefeitura abrirá o processo de penalização da empresa, que comporta até a rescisão do contrato. Em caso de rescisão, o município irá iniciar um novo processo de licitação para a execução da obra de revitalização, que prevê melhorias urbanísticas ao entorno da Estação Férrea, criação de uma concha acústica, praça com fonte de água interativa e deques na rua Augusto Pestana.