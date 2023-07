Quatro baleias-francas são avistadas em praia de Torres

foram vistas quatro delas em Itapeva. Os mamíferos podem ser avistadas bem próximo à costa início a temporada reprodutiva 2023. As baleias-francas têm chamado a atenção de moradores e de turistas em Torres, no Litoral Norte gaúcho. Nessa semanano período de agosto a novembro. Este ano, desde os primeiros dias de junho, já foram registradas as primeiras baleias francas no litoral sul do Brasil, com o

As baleias passam pelo litoral do Rio Grande do Sul rumo ao norte em busca de águas mais quentes para procriar e cuidar de seus filhotes. Dos morros, os observadores comentam sobre os detalhes das calosidades no topo, a cauda pontiaguda e o esguicho de água em formato de V. O biólogo Rodrigo De Rose da Silva, da secretaria municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, destaca que a região do extremo norte do litoral do Rio Grande do Sul apresenta um cenário de formação geológica singular que agrega uma biodiversidade exuberante.

Conforme o biólogo, estes mamíferos marinhos utilizam a costa brasileira anualmente para realizar parte de seus ciclos biológicos, onde se reproduzem, geram e amamentam seus filhotes. Esta espécie apresenta uma característica bastante peculiar que é a aproximação da costa, nadando muitas vezes na linha da arrebentação junto aos surfistas. A baleia Jubarte também passa por aqui, porém, longe da costa.

O biólogo salienta que as baleias se tornam um espetáculo à parte para os moradores e visitantes durante os meses de inverno e primavera. Os meses que historicamente são avistadas um maior número de baleias são agosto e setembro. Ele afirma que dias com mar pouco agitado, menor intensidade de vento e boa visibilidade potencializam as chances de avistamento. A espécie ainda está listada como ameaçada de extinção, mas vem apresentando um crescimento populacional nos últimos anos devido aos esforços de conservação.

Quem deseja acompanhar a visita das baleias em Torres deve seguir o projeto Farol das Baleias, programa de pesquisa desenvolvido pelo Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (Gemars). A primeira edição do projeto ocorreu em 2002, sendo que o Gemars, idealizador de outros vários Projetos, existe há 32 anos. O Farol das Baleias elabora um catálogo constando a contagem e o comportamento das baleias, por meio da metodologia empregada por técnicos do grupo que durante estes meses fazem uma base em Torres, conforme um dos fundadores do Gemars, Paulo Ott.