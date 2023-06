Período reprodutivo das baleias-francas leva animais para o litoral de Torres

O Litoral Norte do Rio Grande do Sul, em especial o município de Torres, é um ponto estratégico para projetos de pesquisa e conservação das baleias-francas no Estado. A cidade, que faz divisa com Santa Catarina, notabiliza-se tanto pela ocorrência destes animais na região, quanto pela potencialidade de avistamentos proporcionada pela presença dos promontórios ao longo da costa.

Os morros da cidade de Torres representam locais ideias para os grupos de pesquisas visualizarem os animais que utilizam as praias do município, principalmente durante os períodos de inverno e primavera para reprodução, nascimento e cuidados com os filhotes. Na terça-feira (13) foram registradas as primeiras baleias-francas no litoral sul do Brasil, pelos pesquisadores do projeto Farol das Baleias, a partir do Morro do Farol em Torres, dando início a temporada reprodutiva 2023. A informação da presença dos animais próximos a costa foi dada aos pesquisadores pelas equipes dos paragliders que ficam no local.

Por meio de conversa realizada entre a diretoria de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo e os coordenadores do Projeto Farol das Baleias, três animais adultos solitários foram avistados. Os meses com maior número de avistagens de baleias na região são agosto e setembro, portanto, a dica para a comunidade e visitantes é aumentar a atenção no mar quando estiverem nas praias e morros da cidade durante o período.