Limusine rosa é atração para estreia de 'Barbie' em Cachoeirinha

O Shopping do Vale, em Cachoeirinha, recebe, nesta quinta-feira (20), ação para o lançamento do filme “Barbie”, aguardo por centenas de fãs. O público que estiver no shopping para conferir o longa poderá tirar fotos em uma limusine cor de rosa, inspirada no carro da boneca mais famosa do mundo. O veículo ficará no local das 19h às 20h30. Para garantir sua foto é preciso fazer um agendamento prévio por um link disponível no instagram do Shopping do Vale (@shoppingdovalers). O público poderá, também, garantir uma foto no local especial, instalado em frente à praça de alimentação. "Barbie" mostra as aventuras da boneca após sair da Barbielândia por suas imperfeições e vai para o mundo real, em busca da felicidade. Barbie volta à sua terra natal ao descobrir que o lugar corre perigo. O filme estreia em circuito nacional a partir desta quinta-feira (20).