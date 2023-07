Prefeitura de Passo Fundo abre inscrições para 22 cursos gratuitos

A prefeitura de Passo Fundo abre, nesta quinta-feira (20), as inscrições para mais 22 cursos gratuitos da Escola das Profissões. Serão 400 vagas para a profissionalização em diversas áreas. As pessoas interessadas terão até 31 de julho para se inscrever pela internet, através do site (eprof.educapf.org).

As aulas das novas turmas ocorrerão na sede da Escola das Profissões, na Estação 2, anexada junto a Faculdade Anhanguera, e na Leão XII. As vagas serão direcionadas, preferencialmente, para pessoas acima de 18 anos de idade que completaram ou estejam cursando o Ensino Médio. Terão prioridade para a seleção, gestantes e mães acompanhadas por programas municipais, pessoas com deficiência, beneficiários do CadÚnico e participantes do programa Café com Emprego que deverão fazer a comprovação assim que forem selecionados, presencialmente, na sede da Escola das Profissões.

De acordo com a coordenação da Escola das Profissões, é fundamental que o candidato verifique, antes de realizar a inscrição, as datas de início e de término do curso e também o horário em que será realizado para evitar desistência e permitir que sejam selecionadas as pessoas que têm possibilidade de acompanhar as aulas.

Os cursos da Escola das Profissões são divididos em três eixos: o Profissionais do Futuro, destinado ao desenvolvimento de habilidades como línguas e o desenvolvimento de tecnologias sociais; o " : o Profissionais do Futuro, destinado ao desenvolvimento de habilidades como línguas e o desenvolvimento de tecnologias sociais; o " [email protected] ", que incentiva o empreendedorismo e está ofertando os 22 cursos, nesta edição; e o Update, que tem como foco atender a indústria com mão de obra qualificada.

A Escola das Profissões já teve 3,3 mil alunos matriculados e 1,5 mil formados . Foram abertos 40 cursos e 244 turmas, sendo que 30 dessas turmas ainda estão em atividades.