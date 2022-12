Passo Fundo abre inscrições para 770 vagas em 36 cursos gratuitos

Quem busca qualificação profissional tem nova oportunidade em Passo Fundo. Nesta segunda-feira (19), serão abertas as inscrições para 36 cursos gratuitos da Escola das Profissões. Serão disponibilizadas 770 vagas para capacitação em diversas áreas. As inscrições poderão ser feitas até o dia 26 de dezembro, pelo site da Prefeitura de Passo Fundo.

Podem se inscrever para os cursos profissionalizantes todas as pessoas com mais de 15 anos. Terão prioridade para a seleção gestantes e mães acompanhadas pelo programa Meu Bebê, Meu Tesouro, pessoas que participaram do Café com Emprego, imigrantes, pessoas com deficiência e pessoas beneficiárias do CadÚnico, que deverão fazer a comprovação durante a inscrição.

Há vagas para cursos no turno da manhã e da noite, predominantemente. Cursos como corte e costura, criação de jogos digitais, hotelaria, produção de doces e salgados, cabeleireiro, maquiagem e barbearia estão entre as ofertas.

De acordo com a coordenação da Escola das Profissões, é fundamental que o candidato verifique, antes de realizar a inscrição, a data de início e de término dos cursos e também o horário em que o mesmo acontecerá. A atenção a esses dois fatores evitará a desistência e permitirá que sejam selecionadas as pessoas que têm possibilidade de acompanhar as aulas.