Obras de viaduto Arroio Grande, em Santa Cruz do Sul, iniciam na segunda-feira

obras de mobilidade urbana viaduto do Arroio Grande. O projeto busca pôr fim ao congestionamento crônico em horários de pico em trecho da Avenida Euclides Kliemann com a Castelo Branco, uma das áreas mais movimentadas da cidade. Uma das maioresda história de Santa Cruz do Sul começa a sair do papel a partir da próxima segunda-feira (24). A prefeita Helena Hermany assinou o contrato com o Consórcio Giovanella Porto Beton, vencedor da licitação para a construção do. O projeto busca pôr fim aoem horários de pico em trecho da Avenida Euclides Kliemann com a Castelo Branco, uma das áreas mais movimentadas da cidade.

Orçada em R$ 11.5 milhões, a obra tem estrutura de 264,83 metros de extensão. A paisagem da região já deve começar a mudar no dia 24, quando o consórcio iniciará a instalação dos tapumes na área de trabalho. O contrato prevê fornecimento de materiais, pavimentação asfáltica, drenagem, terraplanagem, estruturas de contenção e sinalização viária. Os recursos para a execução são do programa Finisa, da Caixa Econômica Federal. O prazo de conclusão da obra é de 12 meses.

O projeto levou em conta a manutenção das residências, comércios e serviços existentes na região. A prefeitura também previu adaptações para as estruturas de água e luz na área. Em acordo com a Corsan, foi definido o reposicionamento da adutora de abastecimento do bairro, para a execução dos pilares de sustentação do viaduto. Com a RGE, foi ajustado o deslocamento de postes ao longo do trajeto da construção.

Helena Hermany celebrou o ato, o qual considera mais um marco para o desenvolvimento do município. "O viaduto do Arroio Grande representa mais agilidade no deslocamento da nossa população e também para os diversos empreendimentos que transportam suas mercadorias por ali. O famoso 'Viaduto Tchê' vai sair do papel", avaliou.