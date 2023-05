Empresa apresenta proposta para concorrer à construção de viaduto de R$ 11,6 milhões em Santa Cruz do Sul

Uma concorrente apresentou proposta para a construção do viaduto do bairro Arroio Grande à Comissão de Licitações da Prefeitura de Santa Cruz do Sul. A concorrente é o consórcio formado pelas empresas Giovanella e Porto Bom, respectivamente de Lajeado e Nova Santa Rita.

Nesta etapa, a primeira de todo o processo, são avaliados os critérios para a habilitação da empresa para assumir a obra. A análise inclui verificação das capacidades técnica e econômico-financeira, regularidades fiscal e trabalhista e os requisitos mínimos de experiência para a execução do trabalho. Após a publicação do resultado da habilitação, abre-se o prazo recursal de cinco dias úteis.

Orçada em R$ 11.6 milhões, a obra do viaduto, na avenida Euclides Kliemann com a Castelo Branco, integra o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e é muito aguardada pela população de Santa Cruz do Sul. Com a construção, a ideia é acabar com o problema crônico dos congestionamentos em uma das áreas mais movimentadas da cidade.

A estrutura de 265 metros de extensão foi elaborada através de projeto. O trabalho inclui plantas geométrica, de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e estrutural. O contrato incluiu ainda relocações de redes pluvial, água tratada e rede elétrica, além de estudos ambiental, geotécnico e hidrológico.