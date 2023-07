Região das Missões teve 423 mil turistas em 2022, segundo estudo

Um estudo realizado pelo Sebrae e o governo do Estado mapeou o comportamento e traçou o perfil dos turistas e excursionistas que circularam pelos 22 municípios gaúchos pesquisados ao longo de 2022, considerados polos turísticos regionais. Na região missioneira, Santo Ângelo e São Miguel das Missões estavam entre os pesquisados.

Conforme o estudo, Santo Ângelo recebeu 355.163 turistas e São Miguel das Missões 67.936 turistas e excursionistas em 2022. Segundo a metodologia aplicada do Big Data, são computados os registros captados pelas antenas conforme a utilização dos celulares (ligações, SMS, acesso a dados) e analisados os registros, fornecidos o volume e o perfil do público na região solicitada. A tecnologia não coleta informações pessoais, seus dados são anônimos, agregados e extrapolados.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, o relatório confirma o potencial de crescimento do turismo em Santo Ângelo e servirá como ferramenta para o aperfeiçoamento das políticas públicas para o setor. Entre os fatores atribuídos para o bom desempenho do município, na avaliação do secretário, estão a ampliação dos voos comerciais no Aeroporto Regional Sepé Tiaraju, os investimentos públicos e privados em grandes eventos culturais, gastronômicos e de lazer e a confirmação de Santo Ângelo como polo regional, referência em saúde, educação e econômica do noroeste gaúcho.

O relatório do Sebrae e do governo estadual também explica a diferença entre turista e excursionista. Ambos se deslocam para outra cidade, geralmente a uma distância de 70 quilômetros ou mais de seu local de origem para atividades de lazer. O turista permanece por três horas ou mais no município, pernoita uma ou mais noites no local, enquanto o excursionista segue viagem no mesmo dia, sem pernoitar.