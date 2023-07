Taquara Summit impulsiona incubamento de empresas em ambiente de tecnologia

durante a programação do Taquara Summit, no dia 30 de junho A incubadora tecnológica de Taquara já conta com quatro empresas incubadas, após as assinaturas dos termos pelos empreendedores, realizadas, no Centro de Eventos da Faccat. A base de inovação tecnológica é mantida pela instituição de ensino superior, através de parceria com a prefeitura, firmada em 2022, com a finalidade de fomentar o empreendedorismo na cidade.

De acordo com o coordenador do núcleo de apoio empresarial da Faccat, Fernando Neves, a Nextin, dos empreendedores Flavio Rosa, Paula Barragana e Gabriel Rocha fornece uma solução ao controle do fator de potência para sistemas fotovoltaicos. Já a Kabupi, do empreendedor Sandro Lessa, é um aplicativo de turismo que possibilita compras com desconto na alimentação e hospedagem em parques, museus e outros locais de passeio.

A Trice, dos empreendedores Bernardo Sohne e Fernando Ebert, é um marketplace de serviços nas áreas de reformas e reparos, fretes e mudanças, serviços domésticos e assistência técnica, que conecta clientes a profissionais qualificados. E a Passo do Mundo Novo Sistemas, do empreendedor Luis Kreische, oferece uma solução de mobilidade no transporte coletivo urbano, através da utilização de rotas programadas de acordo com a demanda dos usuários.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, o ambiente oferece apoio gerencial, suporte logístico e outros incentivos às startups. "Taquara tem uma localização privilegiada, próxima à serra gaúcha, ao litoral norte, ao Vale dos Sinos e à capital. Além disso, contamos com ótimas escolas e uma instituição de ensino superior reconhecida nacionalmente por sua qualidade. Reconhecemos o potencial da cidade e da nossa gente", destacou a chefe do Executivo.