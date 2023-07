Primeira edição do Taquara Summit leva público superior a 1,2 mil pessoas ao Centro de Eventos da Faccat

primeira edição do Taquara Summit Sucesso. Essa é a palavra que pode definir como foi a, maior encontro de inovação e empreendedorismo do Vale do Paranhana. Mais de 1,2 mil pessoas estiveram presentes no Centro de Eventos da Faccat - entre o público em geral, autoridades, organizadores, patrocinadores e voluntários participantes - para acompanhar as 13 palestras que foram realizadas ao longo de mais de nove horas de programação.

O Taquara Summit foi idealizado pelo Instituto Taquara Mais, e sua primeira edição foi organizada pela Prefeitura de Taquara, Sesc-Taquara e Faccat. Durante toda a programação, foram realizados 13 painéis e palestras sobre os mais variados temas.

Entre os quais, o jornalista e comunicador Luciano Potter abordou sobre as mudanças tecnológicas ao longo das últimas décadas. A economista-chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo, trouxe um panorama sobre como está o cenário econômico atual. Como último tema a ser destacado, a secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade do Rio Grande do Sul, Lisiane Lemos, destacou as estratégias de inclusão digital e de equidade para o empreendedorismo. Ao final do Taquara Summit, a Banda Elevva se apresentou para o público presente, em um descontraído happy hour.

Para o presidente do Instituto Taquara Mais, entidade que idealizou o Taquara Summit, Marcos Barão, a primeira edição do Taquara Summit superou as expectativas, com a venda de todos os ingressos de forma antecipada, e com palestras de grande nível. "Foi positivo entregarmos um ótimo conteúdo em todos os painéis realizados. O evento como um todo foi incrível. Estamos muito felizes em tornar possível um grande encontro de inovação e criatividade na nossa cidade", ressalta.