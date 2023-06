Primeira edição do Taquara Summit ocorre nesta sexta-feira

A cidade de Taquara recebe nesta sexta-feira (30) um grande evento voltado à inovação e empreendedorismo. No Centro de Eventos da Faccat, será realizada a primeira edição do Taquara Summit, reunindo palestras com diversos especialistas, sobre temas como a criação de um negócio inovador, tecnologias diversificadas e o fomento à criatividade. O início das atividades está previsto para às 9h, com 13 palestras que serão realizadas ao longo do dia. Mais de 850 pessoas já confirmaram suas inscrições.

O evento foi idealizado pelo Instituto Taquara Mais. O local do evento recebeu os últimos retoques nesta quinta-feira (29). "Estamos muito felizes de que esta edição terá centenas de participantes. Todos os ingressos já foram vendidos, e temos uma expectativa de lotação máxima até a hora do início das palestras. Além disso, serão mais de 500 pessoas empenhadas na organização, para que o Taquara Summit seja um dia de muito aprendizado sobre empreendedorismo", afirma a prefeita Sirlei Silveira.

A gerente da unidade operacional do Sesc de Taquara, e vice-presidente do Instituto Taquara Mais, Fabiane Luiz Oliveira, completa que o planejamento para a realização do evento desta sexta-feira foi intenso, e envolveu o trabalho de muitos parceiros, para que a experiência de todos os participantes seja positiva. "O Taquara Summit se propõe a ser um espaço de diálogo, de conexões, e principalmente, de inspiração para os negócios da região. Os conteúdos foram pensados para que sirvam de ideias para as empresas implementarem por aqui, e inovar com soluções diferenciadas", aponta.

A abertura ocorre às 9h, com a palestra 9h "O futuro que estamos construindo juntos", com a prefeita de Taquara, Sirlei Silveira; diretor geral da Faccat, Delmar Backes; presidente do Lions Inovação Taquara, Fabiane Oliveira; presidente do Sindilojas-VP, Felipe Junior da Rosa. A mediação do jornalista e comunicador Leonardo Müller. A programação se estende ao longo do dia, com a última palestra iniciando às 16h15.