Segunda unidade do Bistek no Litoral Norte ficará em Tramandaí

Foi realizada, nesta semana, uma reunião para a apresentação do projeto preliminar da construção de um supermercado da rede Bistek em Tramandaí. A nova estrutura, com dois andares, será construída na Avenida da Igreja, próximo da orla da cidade. O empreendimento terá no primeiro piso estacionamento coberto com bicicletário e no segundo andar, além do mercado, uma praça de alimentação, farmácias e cinco lojas.

A obra da nova loja da rede Bistek será executada pela Construtora Torrense e a projeção é de conclusão em 10 meses após o início das obras, que ainda não tem previsão. "Queremos agradecer a direção da rede Bistek pela confiança em nosso município. Além da credibilidade da marca essa construção vai gerar empregos para a população, aquecendo a economia", disse o prefeito, Luiz Carlos Gauto.

duas unidades da marca, em Torres e em Porto Alegre. Nesta semana, os diretores da rede A rede Bistek tem sede em Santa Catarina, onde a companhia possui 22 lojas. No Rio Grande do Sul existem até o momento. Nesta semana, os diretores da rede confirmaram os planos de abrirem 15 lojas nos próximos cinco anos no Estado