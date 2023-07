Trecho da BR-116 em Nova Petrópolis será liberado nesta quarta-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, nesta terça-feira, que está programada a liberação parcial do km 181 da BR-116, em Nova Petrópolis, a partir desta quarta-feira (5). O trecho ficará com o trânsito em meia pista (em ambos os sentidos), operando no sistema Pare e Siga, apenas para veículos leves, das 7h às 17h30. Contudo, o Departamento alerta aos motoristas que a rodovia ficará totalmente bloqueada no período da noite para garantir a segurança dos usuários.