São Leopoldo negocia liberação do FGTS para atingidos por ciclone

liberação antecipada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas pelo ciclone extratropical. As equipes da prefeitura, juntamente com a Caixa, estão trabalhando nas documentações e cadastros necessários para tão logo possível, anunciar a liberação dos recursos. O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, recebeu os agentes da Caixa Econômica Federal (CEF), nesta segunda-feira (3), para encaminhar os trâmites legais e burocráticos do processo de liberação antecipada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para as famílias atingidas pelo ciclone extratropical.

Como o município já decretou situação de calamidade pública no dia 16 de junho e houve reconhecimento e publicação no Diário Oficial do Estado do RS, e reconhecimento pela Defesa Civil Nacional, o próximo passo é aguardar a publicação do decreto de calamidade pública no Diário Oficial da União, o que permitirá o enquadramento nos critérios legais para que as famílias enquadradas possam realizar o saque do FGTS. A importância do recurso para as famílias foi destacada pelo prefeito. "Já decretamos calamidade na sexta-feira (16) mesmo, pós-ciclone. É uma das medidas que entendemos urgentes para amenizar esses prejuízos que as famílias tiveram é a liberação do saque do fundo de garantia, por isso estamos aqui reunidos com os especialistas da Caixa para tão logo seja publicado o nosso decreto, tomarmos as providências e garantir o recurso para a população", ressaltou.

A liberação do FGTS tem como objetivo auxiliar os trabalhadores que precisam se restabelecer após os impactos do ciclone que causou estragos, prejuízos e um volume histórico de 246 milímetros de chuva em menos de 18 horas na cidade do Vale do Sinos. A gerente da Caixa, Aline Felix, destacou que o processo para saque, logo após o reconhecimento da União, será rápido e mais simples para a população.

Assim que aprovado o processo de liberação, a operação poderá ser feito via aplicativo Caixa Tem. O limite para saque será de R$ 6.220 e o prazo para solicitação é de 90 dias a partir da data de homologação. O secretário Geral de Governo, Nelson Spolaor afirmou que a prefeitura tomará as medidas necessárias para que os recursos cheguem às famílias necessitadas. As regras para resgaste dos valores serão divulgadas assim que aprovada a liberação dos valores pelo banco.