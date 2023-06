Chuvas fazem Rio dos Sinos atingir maior nível desde 2013

Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, o Rio dos Sinos, principal da região, atingiu o maior nível em 10 anos. Ainda com o reflexo do ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul , as cidades do interior gaúcho seguem a contabilizar danos e problemas causados pela tempestade. Em, o Rio dos Sinos, principal da região, atingiu o

Conforme medição feita pelos órgãos da prefeitura, depois de permanecer estável no início da segunda-feira (19), o nível do Rio dos Sinos teve um pequeno aumento ao longo do dia. Com 8,03 metros, é o maior nível desde a enchente histórica de 2013, quando chegou a 8,22 metros.

A Defesa Civil, com apoio de secretarias municipais, de voluntários, dos Bombeiros e também do Exército, segue em trabalho de campo, com barcos para resgatar moradores, máquinas pesadas e caminhões. Além da Vila Palmeira e arredores no bairro Santo Afonso, onde as águas já baixaram em razão do trabalho da Casa de Bombas, a alta do nível do Sinos atinge fortemente a Vila Marrocos, na Santo Afonso; Vilas Getúlio Vargas e Kipling, em Canudos; e Integração e Porto das Tranqueiras, em Lomba Grande.

O município segue recebendo doações na Fenac. A pedida é por colchões, cobertores e materiais de higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos. Não há necessidade de roupas. Conforme levantamento, até esta segunda-feira eram 347 pessoas desabrigadas, que estavam instaladas em quatro locais da cidade.

Em São Leopoldo, cidade vizinha, a preocupação com a cheia do rio, cuja nascente é em Caraá (uma das cidades mais atingidas pelo ciclone), no Litoral Norte, fez a prefeitura realizar a remoção de famílias em áreas consideradas de risco. Foi ativado o protocolo de alarme, conforme disposto no Plano de Contingencia, e iniciado o processo de remoção de famílias de locais onde a água pode atingir as casas.

As áreas que ficam na macha de inundação estão localizadas nas ruas da Praia (Rio dos Sinos); das Camélias (Pinheiro); Alberto Ramos (Feitoria); Frederico Meyer (Feitoria); Carlos Bier (Feitoria); Pottenstein (Feitoria); Otto Daudt (Feitoria), e Eugênio Emílio Dias (Feitoria).