Venâncio Aires vai contestar dados do Censo do IBGE na Justiça

O objetivo, de acordo com o Executivo, é apontar uma sucessão de equívocos ocorridos na contagem populacional no município, revertendo assim a brusca queda populacional. De acordo com a procuradora-geral do município, Gisele Spies Chitolina, a administração já havia ingressado com ação de exibição de documentos para que o IBGE apresentasse os dados de mais de três mil domicílios que alegam estar desocupados na cidade. "Além de não termos esses dados, mais uma vez os números apresentados hoje seguem fechados à administração, sem nos possibilitar questionamentos", argumenta.

Além de contestação administrativa aberta pelo próprio IBGE no prazo de 30 dias, a prefeitura de Venâncio Aires confirma que entrará com contestação judicial referente a validade dos dados divulgados nesta quarta-feira. "São vários institutos de estatísticas que apontavam nossa estimativa populacional próxima a 73 mil habitantes. São dados concretos municipais. E uma campanha realizada pela prefeitura encontrou mais de 2.500 habitantes não recenseados pelo IBGE. São indícios claros de falha no processo", completa Gisele Chitolina.

O prefeito Jarbas da Rosa voltou a destacar que acredita em erro do IBGE. "Em todo o Brasil houve problemas. Até agora segue uma nota de rodapé no site do instituto informando que poderá haver revisão de dados e indicadores a qualquer momento. Ou seja, nem eles tem certeza dos números divulgados. O período de coleta foi muito tumultuado: eleições, festas natalinas, férias escolares, final de Covid, mudança de governo, mudança de recenseadores. Há muito o que contestar", finalizou.