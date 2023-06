IFRS apresenta credenciais para criação de um campus em Torres

Uma comitiva do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) visitou a prefeitura de Torres para apresentar o projeto de instalação de um campus na cidade. O encontro ocorreu para discutir a importância do instituto para o desenvolvimento educacional e econômico do município.

O reitor do IFRS, Júlio Xandro Heck, o reitor Sul-Rio-Grandense e membro do Conselho Superio, Flávio Nunes, junto com uma comitiva, foram recebidos pelo chefe de gabinete, Douglas Rocha, pelos secretários de Educação, Alexandre Porcatt, de Planejamento e Participação Cidadã, Matheus Junges. O chefe de gabinete, em nome do prefeito, Carlos Souza, agradeceu a visita e manifestou o apoio da administração municipal ao projeto. Ele destacou que o IFRS é uma instituição de excelência e que vai contribuir para a qualificação profissional e a geração de oportunidades para os jovens torrenses.

A cidade do Litoral Norte gaúcho tem vivido semanas intensas quando o assunto é ensino superior. Isso porque, na semana passada, uma comitiva da cidade e de integrantes da Universidade de Caxias do Sul esteve em Brasília. O motivo foi viabilizar a instalação de um curso de Medicina na cidade.

A perspectiva da instituição caxiense é que, se aprovada a instalação, um projeto piloto seja instalado no segundo semestre de 2024. Estima-se que 80 vagas sejam oferecidas aos alunos.