Torres pleiteia a criação de curso de medicina no campus da UCS

O prefeito de Torres, Carlos Souza, esteve em Brasília nesta semana cumprindo uma agenda de compromissos em favor da região do Litoral Norte. Acompanhado de outros 17 prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), ele participou de diversas reuniões com autoridades federais e parlamentares gaúchos para solicitar apoio nas demandas da região, principalmente para a implementação do curso de Medicina no município, onde junto com o prefeito estava o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech.

A avaliação da prefeitura é de que um curso de medicina na cidade do Litoral Norte contribuiria para a formação de profissionais qualificados e comprometidos com as necessidades de saúde da comunidade. Além disso, estimularia a realização de pesquisas científicas e a produção de conhecimento na área médica, que irá gerar inovações e soluções para os problemas de saúde locais e nacionais.

Outro ponto levantado é de que favoreceria a ampliação e a melhoria da rede de atenção à saúde regional, com a criação de novos serviços e equipamentos, como clínicas, ambulatórios, laboratórios e hospitais. Isso proporcionaria mais acesso e qualidade aos serviços de saúde para os moradores da cidade e dos municípios vizinhos, que hoje dependem da referência estadual para o atendimento especializado.

"Estive em reunião com a conselheira nacional da Educação, Amábile Aparecida Pacios e com o reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, onde buscamos juntos a instalação de um curso de medicina no Litoral Norte, instalado em Torres mas que atenderá toda a região. Temos um deficit de médicos na região, com isso se torna ainda mais importante o curso de medicina aqui, os leitos dos hospitais do Litoral Norte estão lotados e sem capacidade de ampliação, por isso estivemos reunidos no MEC pleiteamos o curso", disse o prefeito.

A infraestrutura necessária para a oferta do curso prevê um investimento privado de cerca de R$ 15 milhões. A abertura da formação depende de edital, que deverá sair na primeira semana de agosto.