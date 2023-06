Chegada do frio mobiliza prefeituras da Região Metropolitana

A chegada do frio ampliar atendimentos a pessoas em situação de rua. Com a proximidade do inverno, equipes das prefeituras locais trabalham para tirar as pessoas da exposição às baixas temperaturas, além de fornecer serviços para quem pretende passar a noite em abrigos e albergues. gerou mobilização de cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre paraa pessoas em situação de rua. Com a proximidade do inverno, equipes das prefeituras locais trabalham para tirar as pessoas da exposição às baixas temperaturas, além de fornecerpara quem pretende passar a noite em abrigos e albergues.

Em Canoas, a Secretaria Municipal de Assistência Social intensificou a busca ativa de pessoas em situação de rua. Durante a Ronda Social, pessoas que aceitaram acolhimento e foram levadas até o Albergue Municipal. Durante a ação, também foram distribuídos vestuários e cobertores.

Ao todo, 41 pessoas foram acolhidas no Albergue durante a noite de segunda-feira (12). No local, que conta com 48 vagas, é ofertado, além do pernoite, vestuário, itens para banho e higiene bucal, jantar e café da manhã. Nos próximos dias, as ações da prefeitura serão reforçadas com a disponibilidade de mais um local de acolhimento durante as noites e madrugadas.

Viamão foi mais uma cidade a focar nas operações contra o frio. A prefeitura iniciou a terceira edição do "Aquece Viamão" - um programa especial destinado a oferecer abrigo às pessoas em situação de rua, nas noites mais frias do ano. A iniciativa está em novo local, no Ginásio do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Altair Cantini, na Cecília.

De acordo com o secretário Geral de Governo, Rafael Bortoletti, o novo espaço, além de acolher com mais conforto, fica localizado numa das regiões mais populosas da cidade. "Quem vier para cá vai receber uma cama quentinha, cobertor, café da manhã, janta, banho, corte de cabelo e espaço para o seu bichinho de estimação", explicou. O ginásio do CIE estará aberto todos os dias, a partir das 18h, e no local também podem ser entregues doações como cobertores, colchões, alimentos e produtos de higiene.

Já em Alvorada, a preocupação é com a demanda por atendimentos. A Operação Inverno, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) começou no fim de semana. No entanto, a prefeitura antecipou algumas ações por conta do frio. Entre as ações, a ampliação no horário do Centro de Saúde, que além das 8h a 0h, de segunda a sexta, estará aberto também aos sábados, das 8h às 17h até o mês de agosto. No local há equipes de saúde preparadas para o atendimento a casos de urgência, com equipes multiprofissionais, podendo acolher os casos mais graves. A intenção é desafogar o Hospital de Alvorada.