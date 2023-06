Serafina Corrêa confirma recorde de maior pizza feita no Brasil

a confecção da maior pizza já produzida no Brasil sete metros de diâmetro, com cerca de 150 quilos de peso. O sábado (3) foi marcado pela quebra de um recorde nacional no Rio Grande do Sul. Foi confirmada, em um evento que mobilizou a comunidade de Serafina Corrêa. O prato foi reproduzido em um tamanho de

Na praça da cidade, Piazzetta San Marco - Calçadão de Serafina Corrêa, um grande evento - que teve o lançamento do Festipizza na cidade - foi preparado com a presença de representantes do Ranking Brasil, que realizou a certificação e homologação da maior pizza do país. Milhares de pessoas da cidade acompanharam o preparo da maior pizza do país e, após às 12 horas, degustaram a iguaria. Cerca de 5 mil pedaços foram distribuídos.

Foram utilizados 40kg de molho de tomate, 120kg de queijo muçarela, 100kg de linguiça calabresa e 4kg de manjericão. O recorde anterior, de 2019, era de uma pizza de 3,46 metros de diâmetro.

A responsabilidade da produção ficou a cargo do chef Igor Cândido, que foi bicampeão brasileiro da Copa Brasileira de Pizzas e representante do RS no Mundial da Pizza em Las Vegas 2024 e no Mundial da Pizza na Itália 2024 Foram mais de 20 pessoas envolvidas na produção da maior pizza do Brasil. "Já é a sexta vez que participo da produção de Pizzas Gigantes. Cada pizza é um desafio diferente mas, amamos desafios. O importante é trazer destaque para um produto que os brasileiros amam e consomem que é a pizza. Claro, sempre com muito sabor para a comunidade e destaque para o recorde que terá assinatura do Rio Grande do Sul", finaliza o chef.