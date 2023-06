Em Serafina Corrêa, chef busca bater recorde de maior pizza produzida no Brasil

O sábado (3) pode ser de quebra de recorde nacional no Rio Grande do Sul. A produção e degustação da maior pizza do país vai acontecer entre as 6h e 12h na cidade de Serafina Corrêa. Na praça da cidade um grande evento está sendo preparado com a presença de representantes do Ranking Brasil para certificação e homologação da maior pizza do país.

Os números para todo o processo são impactantes. O objetivo é produzir uma pizza de sete metros de diâmetro. O recorde anterior (de 2019) é uma pizza de 3,46 metros de diâmetro. A responsabilidade estará a cargo do chef Igor Cândido, bicampeão brasileiro da Copa Brasileira de Pizzas e representante do RS no Mundial da Pizza em Las Vegas 2024 e no Mundial da Pizza na Itália 2024. O chef convidado para o feito comanda sua rede de pizzarias com unidades em Gramado e Canela.

A preparação iniciou na quinta-feira (1), já que a massa será de fermentação natural. Para atingir o recorde brasileiro serão utilizados 150 kg de massa, 40 kg de molho de tomate, 120 kg de queijo mussarela ralado, 100 kg de calabresa e 4kg de manjericão.

A massa base será aberta sobre uma estrutura de metal com bicos de fogareiro para o fogo que vai assar por baixo, a finalização será feita com maçarico. A partir das 12 horas do sábado serão servidas mais de 2 mil fatias da pizza para a população da cidade.

Com mais de 20 pessoas envolvidas na produção da maior pizza do Brasil, a expectativa é que o novo recorde venha acompanhado de muito sabor. "O processo para a Maior Pizza do Brasil será bem desafiador para nós. Estamos falando de uma pizza com 7 metros de diâmetro. Vamos fazer uma massa italiana longa fermentação, utilizando fermento natural. Para abrir a massa vamos ter auxílio de um guindaste, onde um pizzaiolo vai estar de rapel em cima da pizza controlando toda a cocção e a etapa de cada cobertura", adianta o chef Igor Cândido.