Vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar decide renunciar ao cargo

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar (PSDB), renunciou ao cargo na segunda-feira (29). Ele entregou a carta de renúncia ao presidente da Câmara de Vereadores, Jefferson de Oliveira, que passa a assumir o cargo. Em nota, ele afirma que a decisão foi tomada por conta de "inúmeras discordâncias de gestão do atual governo, que tornam impossível a proposição das mudanças que Canela precisa neste momento".

Ainda no documento, Gilberto elenca que ações do Plano de Governo, definidos em 2021, não foram cumpridos. Gilberto cita a falta de transparência na relação política, planejamento de metas e ações de curto, médio e longo prazo e a ausência de participação dos partidos na composição do secretariado com a divisão dos espaços, postos e cargos e poder de decisão. "Infelizmente, não temos mais ambiente político para realizar um trabalho com eficiência e efetividade. Não possuímos sequer poder de decisão em relação às atitudes do governo, mesmo quando estamos no cargo de prefeito em exercício, o que é um fator essencial para a realização da função", completa.

Operação Cáritas inclusive, cancelou eventos na cidade O ex-vice-prefeito também cita a operação policial, realizada em dezembro de 2022, dentro do escopo daque,. De acordo com a Polícia Civil, uma organização criminosa estava instalada na Secretaria Municipal de Turismo para realizar contratações de empresas por inexigibilidade de licitações, as quais, após receberem os valores pagos pela prefeitura em contratos, repassavam parte da quantia a agentes e servidores públicos da própria pasta. A ação fez o secretário de Turismo da cidade à época ser afastado.

Ele complementa que "não havia mais confiança" para ficar no cargo. "Seguiremos ajudando Canela de outras formas e, mais do que nunca, pedimos a compreensão da população para que, juntos, possamos construir uma cidade melhor", complementou.

Procurado para falar sobre o caso, Constantino Orsolin foi breve. "Lamento o fato, mas não sou proprietário das opções pessoais. Cada um responde pelos seus atos e continuarei sendo fiel as alianças e ao PSDB até dezembro de 2024", afirma o prefeito de Canela.