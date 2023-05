Prédio inacabado de Santa Maria ganha novo nome e projeto

prédio da Avenida Rio Branco nova identidade da edificação que vai transformar o espaço, que está ocioso há mais de 50 anos. A prefeitura de Santa Maria e a Construtora Jobim formalizaram a venda do, e a empresa recebeu oficialmente as chaves do prédio inacabado, o chamado "esqueletão". O ato solene foi marcado por um abraço coletivo que simbolizou aque vai transformar o espaço, que está

pelo valor de mais de R$ 2,9 milhões Após ser erguida, em 1960, a estrutura não foi finalizada e passou a ser patrimônio do município. Agora, o prédio foi repassado para a Construtora Jobim, por meio de licitação,

Para Gustavo Jobim, o dia histórico marca uma nova fase, pois o espaço será revitalizado e dará lugar ao empreendimento Maria com Amor, um imóvel para ser residencial e comercial. A estrutura conta com duas torres de 16 andares, em um terreno de 829 metros quadrados (são 15,5 metros de largura com 53,5 metros de extensão). Ele agradeceu a presença de todos e mencionou o compromisso em entregar mais uma obra linda para Santa Maria.

Vamos finalizar uma obra que começou há mais de 50 anos . O que mais gostamos é de entregar prédios, e esse aqui na Rio Branco vai ter um gosto muito especial. O empreendimento vai embelezar mais a cidade Santa Maria. Assim como pensa o prefeito Jorge Pozzobom, que é um cara que também pensa numa cidade bonita, uma cidade alegre, esse prédio terá o símbolo da alegria nossa consultora e vai ser um dos prédios mais bonitos da cidade", disse o diretor e proprietário da empresa.

O prefeito, Jorge Pozzobom, também falou sobre a nova fase do empreendimento. "No local será entregue mais uma obra moderna, que dará vida nova para esta região de Santa Maria, e é isso que nós queremos continuar fazendo pela cidade, trabalhar com muito amor", completou.