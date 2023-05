Empresa arremata 'esqueletão' de Santa Maria por R$ 2,9 milhões

processo licitatório do Condomínio Galeria Rio Branco, o "Esqueletão" de Santa Maria, avançou mais uma etapa. Nesta terça-feira (16) ocorreu a abertura dos envelopes contendo as propostas para a alienação do prédio localizado região central da cidade. A Construtora Jobim, de Santa Maria, foi a única empresa a manifestar interesse em comprar a edificação avaliada em R$ 2.905.566,25, sendo ofertado o valor de R$ 2.948 milhões pela parte interessada. Como somente ela fez parte do certame, a empresa optou por abrir mão do prazo de recursos, assim, a venda do imóvel deve ser homologada nesta quarta-feira (17).

Conforme o edital, a empresa escolheu realizar o pagamento a prazo. Pela proposta, 10% do valor será pago no prazo de 60 dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. Os 90% restantes serão pagos em duas parcelas, sendo a primeira em 2024 e a seguinte em 2025.

O prazo para licenciar a obra será de seis meses a contar da aprovação do projeto arquitetônico pelo município. E o prazo para a finalização da obra deverá ser de 30 meses a contar do licenciamento da obra apresentado pelo licitante vencedor. "Demos um grande passo para a resolução deste Condomínio, que se tornou um problema crônico no Centro de Santa Maria. Agora, vamos acompanhar o andamento da obra porque todos nós queremos ver um prédio bonito, que acrescente valor e beleza para a cidade", disse o vice-prefeito Rodrigo Decimo, que acompanhou o certame

O prédio em questão começou a ser construído na década de 1960, mas a construção foi interrompida há 53 anos, em 1970, tendo sido alvo do processo de arrecadação pelo município de Santa Maria, que declarou o imóvel vago, por abandono, e determinou a arrecadação, a incorporação e a transferência ao patrimônio para a prefeitura. No ano passado foi feita uma avaliação da estrutura do prédio. O terreno mede 15,50 metros de frente por 53,50 metros de extensão de frente ao fundo, e a edificação é composta por duas torres, de 16 andares, inacabadas