Unesco certifica geoparques Quarta Colônia e Caçapava

Após sete meses da visita foi anunciada nesta quarta-feira (24) a certificação mundial dos territórios do Rio Grande do Sul. O anúncio aconteceu após o 216º Conselho Executivo da Unesco, realizado em Paris, na França. dos representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) para avaliação dos Geoparques Quarta Colônia e Caçapava,. O anúncio aconteceu após o 216º Conselho Executivo da Unesco, realizado em Paris, na França.

para ser reconhecido como geoparque, os territórios devem possuir importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Os geoparques gaúchos foram os únicos candidatos brasileiros deste ano e agora eles se juntam aos outros três territórios do país que já possuíam a certificação - o Geoparque Araripe, no Ceará, o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul Geoparque é um selo de qualidade obtido por territórios que atuam na perspectiva do desenvolvimento local sustentável. Além disso,. Os geoparques gaúchos foram os únicos candidatos brasileiros deste ano e agora eles se juntam aos outros três territórios do país que já possuíam a certificação - o Geoparque Araripe, no Ceará, o, localizado entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul e o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte.

cujo projeto foi enviado em 2020 No local, foram encontrados dezenas de fósseis de répteis pré-históricos, alguns datados de 230 milhões de anos atráis. O Geoparque Quarta Colônia,, é uma iniciativa da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (Condesus Quarta Colônia).pré-históricos, alguns datados de 230 milhões de anos atráis.

O projeto Geoparque Caçapava região apresenta sucessões de rochas sedimentares marinhas e continentais de mais de 500 milhões de anos, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. Aliada a isso, está a presença, nos sedimentos de seus arroios, de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças-gigantes. é realizado em cooperação entre a UFSM, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e a prefeitura de Caçapava do Sul. A, como as Pedras das Guaritas e a Serra do Segredo. Aliada a isso, está a presença, nos sedimentos de seus arroios, de fósseis de animais extintos da megafauna, em especial as preguiças-gigantes.

Os locais também possuem espécies vegetais raras e endêmicas do bioma pampa, além de comunidades humanas tradicionais, como indígenas, quilombolas e pecuaristas familiares, completam esse cenário singular na América do Sul. A coordenadora institucional do Projeto Geoparques na UFSM, Jaciele Sell, destaca que agora os territórios passam a compor uma rede mundial de geoparques e são considerados patrimônios da humanidade.

Segundo ela, a certificação contribui para o desenvolvimento sustentável das regiões, a partir da conservação do patrimônio, da educação ambiental e da geração de renda. "Desde 2018 a universidade vem trabalhando em prol dessa certificação em parceria com os municípios. Isso traz uma grande visibilidade para o território e atrai muito mais turismo. É muito importante receber esse reconhecimento para fazermos mais políticas públicas de fomento à pesquisa e extensão", comenta Jaciele.

A partir de agora, os próximos passos são manter a certificação. A diretora explica que cada geoparque passa por uma reavaliação a cada quatro anos e para continuar com o certificado é preciso manter a qualidade. "Precisamos continuar com os trabalhos desenvolvidos até agora, mantendo o padrão de qualidade e cumprindo todos os requisitos que a Unesco exige. Além disso, precisamos atender, neste período, todas as recomendações que os avaliadores fizeram quando visitaram os territórios para que a certificação seja renovada", relata.