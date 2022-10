Enviados da Unesco chegam ao RS para avaliar dois geoparques

Os representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) Ángel Hernandéz e Helga Chulepin estão no Rio Grande do Sul para iniciar a análise do projeto do Geoparque Quarta Colônia, na região central. Para o Geoparque Caçapava, localizado em Caçapava do Sul, os avaliadores estarão em território brasileiro de 6 a 10 de novembro.

No dia 25 de novembro de 2021 foi enviado para a Unesco o pedido oficial para a certificação dos projetos de Geoparque de Caçapava do Sul e da Quarta Colônia. Em março deste ano, a solicitação foi acatada e, nos próximos dias, avaliadores da instituição mundial farão o processo final da pré-certificação.

Para uma região ter a chance de ser certificada pela Unesco, ela precisa, obrigatoriamente, ter uma singularidade geológica. De acordo com a chefe administrativa da subdivisão dos Geoparques da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria, Patrícia Ferreira, o território de Caçapava do Sul, por exemplo, tem como característica as rochas muito antigas. Já o da Quarta Colônia é famoso pelos fósseis de dinossauros encontrados em seu território.

Patrícia também explica que, além do principal, que é o patrimônio geológico, são avaliados critérios como o trabalho na comunidade, o envolvimento dos artesãos, o desenvolvimento turístico, a geração de emprego e renda e trabalho nas escolas. No Brasil, apenas três Geoparques já são certificados: no Ceará, o Geopark Araripe; o Geoparque Caminhos do Sul, que fica dividido em municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e, no Rio Grande do Norte, o Geoparque Seridó.

Por terem poucos exemplos, a coordenadora técnica em assistência educacional da subdivisão de Desenvolvimento Regional e Cidadania da universidade, Jaciele Sell, esclarece que é complexo entender como será o trabalho caso o resultado da visita seja positivo. "A gente tem pouca informação do que, de fato, acontece depois da certificação. Temos alguns estudos, trabalhos, de outros geoparques fora do país, mas ficamos sempre na dúvida se considera ou não, porque é uma outra realidade, outro mundo", afirma.

Após o pedido de certificação do projeto de geoparque ser enviado à Unesco, ele passa por uma análise e, caso aprovado, dois avaliadores são preparados para avaliar o território. Quando escolhidos, junto às datas, são encaminhados aos locais solicitados e analisam os pontos citados por Patrícia. Dessa forma, após o estudo, os representantes da organização endereçam suas opiniões ao conselho da instituição e, se forem aceitos, recebem a declaração oficial de aprovação.