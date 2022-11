Três Coroas sediará Campeonato Pan-Americano de Canoagem em 2023

Depois de sediar o Campeonato Sul-Americano de Canoagem no fim de semana, a cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhana, confirmou mais um evento para 2023. A cidade será sede, de 28 a 30 de abril do próximo ano, do Pan-Americano de Canoagem. O município gaúcho concorreu com a cidade de Kananaskis, no Canadá, que candidatou-se alegando a necessidade de rotatividade entre os continentes norte e sul, já que o Pan-Americano de Canoagem 2024 está confirmado para o Rio de Janeiro é será classificatória para as Olimpíadas.