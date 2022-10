Três Coroas será sede de campeonato de canoagem

A cidade de Três Coroas, no Vale do Paranhama, começa a receber as delegações vários estados do Brasil para o Campeonato Sul-Americano de Canoagem, que ocorrerá de 3 a 6 de novembro, no Parque das Laranjeiras. O evento deve contar com mais de 120 atletas que chegam com antecedência para treinar e reconhecer o Rio Paranhana, que possui um percurso técnico para as modalidades esportivas da competição: slalom, descida e caiaque extremo.

São esperadas delegações do Chile, Argentina, Colombia, México, Peru e Paraguai. O evento contará com importantes canoístas. Além de Ana Satila, que está entre as melhores do mundo e participou das Olimpíadas 2016 e 2021; Mathieu Desnus, francês naturalizado brasileiro, campeão europeu Junior; Pedro Aversa, campeão mundial 2019 de rafting e sul-americano de rafting 2022. Atletas três-coroenses, representantes da seleção brasileira de canoagem slalom, Murilo Sorgetz e Guilherme Mapelli e Cassio Petry também já confirmaram presença nas competições.

Uma programação cultural, com shows na beira do rio também fará parte do evento, sendo que no sábado, das 16h às 19h, o DJ. Rafael Brum animará a galera e às 19h, encerrando as atividades do dia terá show com Paulinho Trindade. No domingo, as atrações serão às 15h, show Pagode Retro e às 17h, show Alemão Douglas.

O evento é aberto ao público, e os ingressos custam um quilo de alimento e R$ 5,00 para moradores com comprovante de residência. Para visitantes, o valor é de R$ 10 e crianças abaixo de 5 anos de idade são isentas.