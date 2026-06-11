Festival do Folclore traz atrações de oito países para Nova Petrópolis

A 53ª edição do Festival Internacional de Folclore ocorrerá de 16 de julho a 2 de agosto em vários pontos de Nova Petrópolis , com a participação de 40 grupos , sendo oito do exterior e seis nacionais , além de representações regionais e locais. No total, serão mais de 2 mil bailarinos transformando a cidade em um grande cenário multicultural, reunindo música, dança, gastronomia, tradição e intercâmbio cultural. O lançamento oficial da programação ocorreu na tarde desta quarta (10/06).

Entre os países confirmados estão México , Canadá , Letônia , Chile , Peru , Argentina e Equador . O Brasil ainda será representado por grupos de Minas Gerais , Ceará , Paraíba , Santa Catarina , Espírito Santo e Rio Grande do Norte . O festival é realizado pela Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs , com apoio da IOV Brasil e financiamento do Pró-Cultura RS .

Com o lema “A diversidade que nos une”, o festival terá 18 dias de programação gratuita, em diferentes espaços do município. Razão para que haja uma expectativa positiva para a atração de visitantes. O secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali , projeta uma ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.

Entre as principais atrações estão:

o Festival de Música e Teatro,

jogos germânicos,

jogos da diversidade,

roda de memória,

oficinas Passos da Diversidade e Mãos da Diversidade,

as gastronômicas Panelas da Diversidade.

Também ocorrerão noites culturais nas comunidades do interior, o 11º Sarau da Diversidade , que reúne artistas e grupos visitantes; o desfile de integração pela avenida principal da cidade e a feira da diversidade, espaço multicultural com artesanato, produtos típicos e vestuário. No espaço gastronômico, os visitantes poderão degustar a típica culinária germânica.

A identidade visual de 2026 traz a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno. Victor Lima Schwantes , presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, promotora do festival, destacou o compromisso com a preservação e evolução do evento. “Seguimos honrando o legado que recebemos e, ao mesmo tempo, criando novas conexões, parcerias e possibilidades”, afirmou.

A edição de 2026 marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil (Organização Internacional de Folclore e Artes Populares). Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a III Assembleia IOV das Américas , reunindo representantes culturais de diversos países e com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang .

De Nova Petrópolis,