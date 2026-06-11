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Publicada em 11 de Junho de 2026 às 12:15

Festival do Folclore traz atrações de oito países para Nova Petrópolis

Evento de lançamento na Aldeia do Imigrante teve a presença de artistas locais

Evento de lançamento na Aldeia do Imigrante teve a presença de artistas locais

Jei Heydt/Festival Internacional de Folclore/Divulgação
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Nova Petrópolis, 

A 53ª edição do Festival Internacional de Folclore ocorrerá de 16 de julho a 2 de agosto em vários pontos de Nova Petrópolis, com a participação de 40 grupos, sendo oito do exterior e seis nacionais, além de representações regionais e locais. No total, serão mais de 2 mil bailarinos transformando a cidade em um grande cenário multicultural, reunindo música, dança, gastronomia, tradição e intercâmbio cultural. O lançamento oficial da programação ocorreu na tarde desta quarta (10/06).

Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. O Brasil ainda será representado por grupos de Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O festival é realizado pela Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, com apoio da IOV Brasil e financiamento do Pró-Cultura RS.

Com o lema “A diversidade que nos une”, o festival terá 18 dias de programação gratuita, em diferentes espaços do município. Razão para que haja uma expectativa positiva para a atração de visitantes. O secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, projeta uma ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.

Entre as principais atrações estão:
  • o Festival de Música e Teatro,
  • jogos germânicos,
  • jogos da diversidade,
  • roda de memória,
  • oficinas Passos da Diversidade e Mãos da Diversidade,
  • as gastronômicas Panelas da Diversidade.
Também ocorrerão noites culturais nas comunidades do interior, o 11º Sarau da Diversidade, que reúne artistas e grupos visitantes; o desfile de integração pela avenida principal da cidade e a feira da diversidade, espaço multicultural com artesanato, produtos típicos e vestuário. No espaço gastronômico, os visitantes poderão degustar a típica culinária germânica.

A identidade visual de 2026 traz a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno. Victor Lima Schwantes, presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, promotora do festival, destacou o compromisso com a preservação e evolução do evento. “Seguimos honrando o legado que recebemos e, ao mesmo tempo, criando novas conexões, parcerias e possibilidades”, afirmou.

A edição de 2026 marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil (Organização Internacional de Folclore e Artes Populares). Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a III Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang.
De Nova Petrópolis, 
A 53ª edição do Festival Internacional de Folclore ocorrerá de 16 de julho a 2 de agosto em vários pontos de Nova Petrópolis, com a participação de 40 grupos, sendo oito do exterior e seis nacionais, além de representações regionais e locais. No total, serão mais de 2 mil bailarinos transformando a cidade em um grande cenário multicultural, reunindo música, dança, gastronomia, tradição e intercâmbio cultural. O lançamento oficial da programação ocorreu na tarde desta quarta (10/06).

Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. O Brasil ainda será representado por grupos de Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O festival é realizado pela Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, com apoio da IOV Brasil e financiamento do Pró-Cultura RS.

Com o lema “A diversidade que nos une”, o festival terá 18 dias de programação gratuita, em diferentes espaços do município. Razão para que haja uma expectativa positiva para a atração de visitantes. O secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, projeta uma ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.

Entre as principais atrações estão:
  • o Festival de Música e Teatro,
  • jogos germânicos,
  • jogos da diversidade,
  • roda de memória,
  • oficinas Passos da Diversidade e Mãos da Diversidade,
  • as gastronômicas Panelas da Diversidade.
Também ocorrerão noites culturais nas comunidades do interior, o 11º Sarau da Diversidade, que reúne artistas e grupos visitantes; o desfile de integração pela avenida principal da cidade e a feira da diversidade, espaço multicultural com artesanato, produtos típicos e vestuário. No espaço gastronômico, os visitantes poderão degustar a típica culinária germânica.

A identidade visual de 2026 traz a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno. Victor Lima Schwantes, presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, promotora do festival, destacou o compromisso com a preservação e evolução do evento. “Seguimos honrando o legado que recebemos e, ao mesmo tempo, criando novas conexões, parcerias e possibilidades”, afirmou.

A edição de 2026 marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil (Organização Internacional de Folclore e Artes Populares). Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a III Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang.

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