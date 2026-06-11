Festival do Folclore traz atrações de oito países para Nova Petrópolis

Entre os países confirmados estão México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. O Brasil ainda será representado por grupos de Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Santa Catarina, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O festival é realizado pela Prefeitura de Nova Petrópolis em parceria com a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, com apoio da IOV Brasil e financiamento do Pró-Cultura RS.
Com o lema “A diversidade que nos une”, o festival terá 18 dias de programação gratuita, em diferentes espaços do município. Razão para que haja uma expectativa positiva para a atração de visitantes. O secretário de Turismo e Cultura de Nova Petrópolis, Rodrigo Barbieri Sangali, projeta uma ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do evento, além de impacto direto na gastronomia, no comércio e no turismo de compras.
Entre as principais atrações estão:
- o Festival de Música e Teatro,
- jogos germânicos,
- jogos da diversidade,
- roda de memória,
- oficinas Passos da Diversidade e Mãos da Diversidade,
- as gastronômicas Panelas da Diversidade.
A identidade visual de 2026 traz a cerejeira como símbolo oficial do festival, representando a beleza da diversidade cultural e valorizando um dos elementos mais marcantes da paisagem local durante o inverno. Victor Lima Schwantes, presidente da Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs de Nova Petrópolis, promotora do festival, destacou o compromisso com a preservação e evolução do evento. “Seguimos honrando o legado que recebemos e, ao mesmo tempo, criando novas conexões, parcerias e possibilidades”, afirmou.
A edição de 2026 marca os 15 anos de parceria entre o Festival Internacional de Folclore e a IOV Brasil (Organização Internacional de Folclore e Artes Populares). Para celebrar a data, Nova Petrópolis sediará a III Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e com a presença da presidente mundial da entidade, Emma Chang.