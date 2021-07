Esteio mantém intervalo de 12 semanas entre doses da vacina

Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Imunizações, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Fiocruz e da Astrazeneca, a Prefeitura de Esteio não vai alterar o intervalo para aplicação da segunda dose das vacinas contra o coronavírus (Covid-19) produzidas tanto pela AstraZeneca quanto pela Pfizer. Assim, as pessoas que aguardam para completar sua imunização devem seguir a data marcada na carteira de vacinação quando da aplicação da primeira injeção, com o intervalo de 12 semanas.

Com isso, ao invés de 12 semanas, os cidadãos podem tomar a segunda dose com 10 semanas de diferença Algumas cidades gaúchas alteraram o cronograma da segunda dose, por conta da presença da variante delta no Estado.da primeira aplicação. No entanto, Esteio decidiu manter o cronograma original.

A aplicação da segunda dose está sendo feita no auditório da secretaria municipal da Saúde Av. Padre Claret, 666), de segunda a sexta-feira à noite, das 18h às 19h30min. Neste sábado (17), a aplicação será feita no período da manhã, das 8h ao meio-dia. Para melhor organização e evitar filas, a sugestão é que as pessoas procurem ir no local em horário semelhante ao receberam a primeira vacina. Deve-se apresentar o comprovante da primeira dose para tomar a segunda.