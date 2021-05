Avançam estudos para o projeto de nova ponte entre Imbé e Tramandaí

A criação de um projeto de uma nova ponte que ligará Imbé e Tramandaí está em desenvolvimento por uma empresa privada. Integrantes do município e da equipe de engenharia estiveram na agência da Capitania dos Portos de Tramandaí para debater as questões referentes a navegação.

Os traçados que estão sendo estudados são o primeiro na altura das ruas Alegrete e Caxias, em Imbé, com a avenida Beira Rio, na altura das ruas Alfredo Elias e São Salvador, em Tramandaí. A segunda opção é sobre a Lagoa do Armazém, ligando a avenida Porto Alegre, em Imbé, com a avenida Rubem Berta, em Tramandaí. Com as informações, a empresa deve estudar qual a melhor possibilidade para a construção da nova passagem.

"Fomos pegar dados para o estudo dos dois traçados já definidos na primeira fase. Essas informações são muito importantes, pois através delas será definido uma altura mínima da ponte, principalmente onde ficará o canal de navegação para a passagem de barcos pesqueiros, turísticos, e de serviços", disse o secretário municipal de Obras e Viação de Imbé, José Augusto Henkin

as prefeituras se uniram para buscar uma alternativa precisa de constante manutenção No ano passado,à ponte Giuseppe Garibaldi, que está saturada, sobretudo pelo trânsito no período do verão. Além disso, parte da estrutura do local