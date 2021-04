Prefeitura quer congelar valor da passagem de ônibus em Gravataí

O prefeito de Gravataí, Luiz Zaffalon, enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei com medidas que têm como objetivo equilibrar os déficits causados pela pandemia no setor. Uma das medidas é congelar o valor da passagem para o usuário, mantendo os R$ 4,80 até, pelo menos, o final deste ano. Isso será possível por meio de concessão de subsídio para quem opera o serviço na cidade.

assim como em outros locais sofrendo perdas queda no número de passageiros Segundo o prefeito, o transporte público na cidade,, veme os problemas ficaram mais evidentes, sobretudo pela. "Só no ano passado, os ônibus municipais, que são os de nossa responsabilidade, tiveram uma redução de passageiros próxima dos 60%. Isso afetou o equilíbrio econômico e financeiro do sistema de transporte municipal significativamente, além do aumento dos preços dos insumos, especialmente do combustível. O que precisa ficar claro é que o serviço precisa ser sustentável. Se a tarifa não está conseguindo fazer com que isso ocorra, o poder concedente, que neste caso é o município, precisa cobrir o custo", explica.

Para conseguir equacionar as contas de 2021, o executivo está pedindo autorização ao legislativo para que seja comprado um crédito antecipado de R$ 1.152 milhão. Conforme o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro, este valor poderá ser utilizado nas gratuidades ou em um cartão social. "Onde o crédito será aplicado, assim como as outras medidas de enfrentamento a um possível colapso do transporte público municipal estão sendo estudadas pelo município", explica. Serão revistos também o redimensionamento do tamanho da frota, a idade dos ônibus, a concessão de gratuidades e os itinerários

Para o déficit que ocorreu entre março de 2020 e fevereiro de 2021, previsto em R$ 3,8 milhões, o secretário afirmou que, por meio de um acordo judicial, será paga uma indenização por perdas, dividida em 20 parcelas. A negociação já foi homologada pela Justiça.