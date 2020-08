Conheça as cidades gaúchas que ainda não tiveram casos de Covid-19

Municípios como Putinga, localizado no Vale do Taquari, apostam em um controle rigoroso desde março /STUDIO BASTIAN/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Entre Aceguá, Rolador e Putinga, há semelhanças. São cidades com população pequena, com poucos recursos na área da saúde e com uma predominância de idosos, listados no grupo de risco. No entanto, cada uma adotou uma estratégia própria para evitar que a pandemia se instale no território e atinja a comunidade.

Pelo levantamento da pasta, até o fechamento desta edição apenas 30 municípios gaúchos ainda não haviam tido registros de pessoas com a doença. Isso significa 6% das 497 cidades. No auge da contaminação pelo vírus, o Jornal Cidades foi conhecer a realidade de três comunidades para saber: afinal, por que a doença que assombra o mundo não chegou até lá?

A pandemia do novo coronavírus, com o primeiro caso confirmado em São Paulo. Desde lá, são quase três milhões de infectados e cerca de 93 mil óbitos por conta da Covid-19. No Rio Grande do Sul, a secretaria estadual da Saúde confirmou. Desde então, o Estado contabiliza 67 mil casos, e o número de falecimentos pela doença beira os 2.000.

Parceria com a homônima uruguaia aumenta o controle em Aceguá

O município de Aceguá, que fica no sul do Estado, tem na parceria com sua homônima uruguaia uma das principais armas para chegar ao número zero de casos de Covid-19. O trânsito de pessoas na fronteira seca é grande diariamente, seja de pessoas do Uruguai, que chegam à cidade para trabalhar ou fazer compras, seja de brasileiros, que vão ao outro lado para as residências, visitar amigos ou buscar oportunidades.

Com população de 4,9 mil pessoas, a brasileira Aceguá adotou, desde março, protocolos para monitorar pessoas com síndrome gripal. As primeiras medidas envolveram afastar pessoas do grupo de risco, como idosos e pessoas com doenças crônicas. Pessoas com sintomas eram indicadas a fazer um período de quarentena por 14 dias. Durante o período, ela era testada para saber se havia contraído a Covid-19. Desde então, foram feitos 226 testes (o que significa que uma em cada 21 pessoas da cidade fizeram os exames), sem nenhum caso positivo.

A fim de alinhar as medidas com o governo local, o diretor técnico da secretaria de saúde da cidade, Diego Codevilla, conta que já existe uma cooperação binacional na área há bastante tempo, e que essa parceria foi fundamental para o controle da doença no Brasil e no Uruguai. "Somos um município de fronteira. Não adianta cuidarmos só do nosso lado e não dialogarmos com os vizinhos. Felizmente, temos uma comunicação aberta com eles e isso nos ajudou bastante", explica.

Codevilla afirma que pessoas vindas de fora da cidade ou que fizeram visitas aos parentes ou amigos de um lado ou de outro da fronteira são monitoradas. Aceguá também instituiu rodadas de testagem em públicos cuja possibilidade de infecção é maior, como profissionais de saúde, frentistas e trabalhadores do comércio. No início da pandemia, a preocupação era com a vizinha Bagé, cidade que foi uma das que mais registrou casos no Estado.

O prefeito de Aceguá, Gerhard Martens, médico e cirurgião vascular, saudou a parceria com os uruguaios, que envolveu até o envio de lotes da vacina contra a Influenza para a cidade. Foram 400 doses mandadas pelo governo do Uruguai. "Fizemos um monitoramento permanente na cidade e, acredito que por isso, chegamos até aqui sem casos", disse o prefeito.