Gramado está entre os destinos mais desejados da América Latina

Uma pesquisa feita pelo site Booking.com revelou que Gramado está entre os destinos da América Latina mais desejados pelos turistas do mundo. O levantamento analisou milhões de listas criadas pelos turistas em sua plataforma em maio e junho deste ano. Com a análise, o site divulgou que a cidade da serra gaúcha figura entre os 100 destinos mais presentes nos desejos de viajantes de todo o mundo, à frente de cidades turísticas importantes como Cancún (México), Cartagena (Colômbia) e até mesmo Buenos Aires (Argentina).

Segundo a secretária adjunta de Turismo de Gramado, Rosângela Potter, essa situação confirma um reconhecimento que tem sido registrado nos últimos anos por outras pesquisas. Além da vocação histórica para o turismo que Gramado possui, ela cita ainda o trabalho de divulgação do destino que tem sido feito pela secretaria. “No ano passado, divulgamos a cidade no Brasil e no exterior. Este ano, estivemos na Colômbia e desde o início da pandemia estamos divulgando Gramado como um destino seguro”, afirma Rosângela.

plataforma de rastreamento recuperar parte dos prejuízos capacidade dos hotéis chegou a 24% Ela cita o Smart Tracking,que monitora eventuais pacientes de Covid-19 que estiveram ou estão na cidade, e outras iniciativas no município que objetivam dar mais segurança em saúde aos moradores e visitantes. A ideia é que a cidade possa, no segundo semestre,por conta do fechamento dos estabelecimentos no primeiro semestre. Em junho, a, justo no período considerado de alta temporada.

Para preservar este reconhecimento internacional, segundo Rosângela, é preciso manter a divulgação e reforçar a atenção aos protocolos de saúde. “É nosso desafio manter esta posição nos rankings em que somos destaque”, afirma Rosângela.