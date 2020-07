Ocupação dos hotéis de Gramado ficou em 24% em junho

Considerado como momento de alta temporada, por conta do inverno, a ocupação dos hotéis em Gramado está bem abaixo do normal durante a pandemia de coronavírus. De acordo com pesquisa realizada pela secretaria de Turismo do município junto a 70 hotéis, a ocupação foi de 16% em maio e 24% em junho. Em outros anos, a ocupação chegou a ficar entre 70 e 80% nesse mesmo período.

O aumento de junho tem a ver com o feriado de Corpus Christi e o Dia dos Namorados, que trouxe um maior fluxo à cidade. A procura por informações nos postos da secretaria de Turismo chegou a aumentar 72% em relação a maio. 43% dos que procuraram informações permaneceram entre três e quatro dias em Gramado.

Esta semana, o prefeito João Alfredo Bertolucci editou um decreto fixando em 40% a ocupação máxima de todos hotéis durante a vigência da bandeira vermelha. O decreto estadual em vigor autoriza que empreendimentos da hotelaria situados em rodovias operem com até 75% de sua capacidade. Com essa medida, toda a hotelaria de Gramado fica equiparada em um índice único.