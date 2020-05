Estudo mostra que Esteio tem 12 vezes mais casos de Covid-19

Os integrantes do projeto "GPS Covid" em Esteio divulgaram os números da primeira etapa da pesquisa, que tem por objetivo traçar um perfil epidemiológico, genômico e clínico do coronavírus no município. A iniciativa é uma parceria da prefeitura com quatro instituições gaúchas de Ensino Superior, envolvendo 49 pesquisadores.

A primeira das quatro etapas da pesquisa ocorreu entre 18 e 20 de maio. Foram aplicados testes rápidos em 543 moradores. Eles resultaram na confirmação de dois casos da doença, o que apontaria para uma prevalência de 0,37%, ou seja, 37 casos positivos a cada 10 mil pessoas. Com base nesse levantamento, estima-se que o município poderia ter, naquele período, 306 habitantes com Covid-19, enquanto os registros oficiais para a data apontavam 25 moradores com teste positivo para coronavírus, ou seja, a cada caso confirmado, haveria 11 subnotificações. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.

Divididos em duplas, cerca de 30 servidores municipais visitaram esteienses, sorteados em 31 setores e de acordo com o tamanho de cada bairro. Durante a visita, os pesquisadores, através de um aplicativo desenvolvido especialmente para a ação, aplicaram um questionário com o objetivo de identificar se os residentes apresentaram ou apresentam sintomas da doença, como febre, tosse e dificuldade para respirar, bem como informações sobre saúde, renda, cor da pele e idade, entre outros dados.

O modelo é similar ao adotado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em âmbito estadual e nacional Após isso, os profissionais da saúde realizam a testagem rápida em todos os moradores da casa, coletando uma pequena amostra de sangue. Os resultados, obtidos em 15 minutos de espera, são tabulados e analisados com auxílio de algoritmos e modelos matemáticos complexos, e apresentados para a prefeitura, permitindo ajustes nas ações de combate ao coronavírus. Pacientes que testaram positivo para a doença recebem acompanhamento especial.

"A partir deste estudo, vamos conseguir verificar a assertividade das políticas públicas adotadas até aqui para prevenção e enfrentamento ao coronavírus e, a partir da melhor dimensão da situação da doença no município, calibrar melhor as medidas por parte da administração pública. A situação, até o momento, está relativamente tranquila, temos os casos controlados e não foi registrado óbito", comentou o prefeito Leonardo Pascoal. Uma nova rodada da pesquisa será realizada entre segunda e terça-feira da próxima semana.

Das informações obtidas via questionário, a pesquisa apurou que 63,5% dos entrevistados não apresentaram qualquer sintoma da doença; 20,1% tiveram um sintoma; 8,7%, dois sintomas; e 7,2%, três sintomas ou mais. O percentual de participantes sem comorbidades foi de 57,3%; com uma comorbidade, 28,9%; e com duas comorbidades ou mais, 15,6%. Em relação à rotina, 38,1% afirma sair de casa apenas para compras essenciais e 19,3% sai todos os dias para trabalhar ou fazer alguma atividade regular.