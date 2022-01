Consultoria ajuda colaboradores a entenderem o que empresas entregam

A cena é comum no ambiente de trabalho: determinados funcionários, com atividades mais automatizadas, não entendem completamente sua importância dentro da empresa. Nesse contexto inquietante, Luciano Luis Mantelli, 34 anos, morador de Porto Alegre, abriu, em 2014, a Fourge, focada em desenvolvimento de modelos de gestão e de negócios.

Luciano lembra da fila de funcionários, em seu antigo emprego, para bater o ponto no fim do expediente. Muitos deles, segundo o empreendedor, preferiam ficar ali por minutos em vez de desempenhar suas funções. "Isso quer dizer o quanto as pessoas não estão engajadas e não entendem o que estão entregando ao mundo", interpreta ele, ressaltando que isso é ruim para o colaborador, que perde tempo de vida, e para o empregador, por não contar com uma equipe motivada.

A partir disso, ele percebeu que poderia lançar uma consultoria de modelos de gestão. Ao longo do tempo, se deu conta que, para provocar mudanças, muitas vezes, é necessário alterar o modelo de negócio. Por esse motivo, a Fourge oferece serviços que colocam as pessoas no centro de tudo.

Os clientes podem contratar a Fourge (www.fourge.com.br) para consultorias ou para projetos específicos com início, meio e fim. "Nossa consultoria é chamada de hacking porque, assim como os hackers, entendemos a falha do sistema e entramos por ela. Na verdade, identificamos a falha da gestão ou do modelo de negócio, nos infiltramos e atuamos de dentro para fora. Atuamos com a mão na massa e geramos transformação" , descreve Luciano.

Os resultados do trabalho, conforme o empreendedor, incluem alavancagem do negócio, sustentabilidade, crescimento, melhora de processos e de engajamento de pessoas. "Nossa estratégia é voltada à uma compreensão que traz mais significado do porquê uma empresa existe", afirma.

Atualmente, a Fourge soma 20 consultores, dentre eles o time de hackers Fourge e de uma rede de especialistas. Em 2019 e 2020, o faturamento ficou na casa dos R$ 4 milhões. Em 2021, o número caiu com a pandemia, embora uma retomada esteja prevista para 2022. "Nossa carteira de clientes de projetos contínuos, para médias e grandes empresas, é de oito projetos simultâneos. Na carteira, já temos mais de 50 clientes de projetos", mensura.