Pão na Porta abre unidade na Cidade Baixa

O Pão na Porta inaugurou na terça-feira sua primeira unidade física em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa. A expansão do projeto criado na Comunidade Osho Rachana terá cafeteria e venda de produtos na rua José do Patrocínio, nº 366.

Uma das principais atrações do local é uma pipa de madeira de aproximadamente quatro metros instalada logo na entrada no prédio, e que será utilizada como espaço para o café e como um antigo armazém, com a exposição dos produtos vendidos pela iniciativa.

“ É uma nova forma de fazermos chegar até a cidade nossos produtos sem veneno , tudo que a gente cultiva e acredita por aqui. É um projeto revolucionário, sustentável, que expandiu na pandemia e que está dando esse fruto e resultado de podermos abrir um ponto na cidade”, explica Prem Milan, fundador da comunidade Osho Rachana.

No cardápio, haverá os pães de fermentação natural, opções da horta sem veneno, lanches, como o sanduíche de mortadela e o de carne de panela, bolos, cucas e cookies - e opções vegetarianas e sem glúten. A kombucha e o suco de morango com caldo de cana, exclusividades do Pão na Porta, também estarão disponíveis, assim como a linha de cerâmicas e os produtos de higiene e beleza (óleos hidratantes, aromatizadores, shampoo e condicionador sólidos, sabonetes artesanais, amaciante, bucha vegetal), todos feitos de forma natural e sem parabenos.

O Pão existe desde 2014, mas foi reformulado na pandemia. Antes, era vendido de porta em porta e, era “cuidado” por um trio de moradores da comunidade. Durante a pandemia, virou um projeto de todos, envolvidos em todas as etapas: desde a produção, passando pelas embalagens, colheita das verduras, feitura dos sabonetes, óleos e amaciantes e organização e acompanhamento das entregas.