Empresa de síndicos vê crescimento de demanda durante a pandemia

A busca por condomínios no Litoral Norte tem aumentado em Capão da Canoa, Torres, Xangri-lá, Tramandaí e Osório, principalmente por conta da pandemia e do público que quer estrutura para o ano todo. Essa migração reflete na empresa de Willian Weber Dall'Agnol, nascido em Osório e morador de Capão há mais de 16 anos, dono da Império Síndicos. "O setor gastronômico sofreu muito durante esses dois anos, mas a área imobiliária cresceu. Temos mais pessoas transitando pela cidade", conta.

O Litoral Norte é uma metrópole em termos de condomínio, até em nível nacional. "O mercado na praia é propício, pois temos em média mais de 1 mil condomínios para uma pequena população", diz Willian.

Em Capão da Canoa, a Império atua há quatro anos no ramo de síndico profissional e consultoria de condomínios com o intuito de auxiliar moradias que necessitam do serviço. Com 11 síndicos e mais de 100 colaboradores na equipe, a empresa busca também profissionalizar a gestão dos condomínios. "No modelo antigo, era um morador que cuidava do local, mas a legislação ficou exigente com as obrigações e foi necessário cumprir com normas mais rígidas", expõe Willian.

O osoriense enxerga um reflexo positivo na economia de imóveis. "Durante a pandemia, diversas pessoas conseguiram trabalhar por home office. O nosso segmento cresceu muito. As pessoas quiseram morar na praia e, automaticamente, surgiram mais problemas nos condomínios, subindo 50% o nosso faturamento", garante.

Como estratégia de marketing e relacionamento, a empresa publica anualmente uma revista própria em todo o Litoral. "Sempre fui engajado em saber o que o mercado necessitava. Notei que faltava conteúdo sobre a praia e resolvemos elaborar, todos os anos, uma revista sobre o nosso nicho. Temos até uma coluna onde respondemos nossos feedbacks", celebra.

A companhia tem sede em Capão da Canoa, mas atua em todo o litoral gaúcho. Willian, que almeja ser referência no futuro, já está se preparando para isso e assegura que as migrações irão continuar.